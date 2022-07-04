В городе Западная Двина Тверской области простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Данилой Вершиной

7 апреля в городе Западная Двина прошло прощание с Данилой Вершиной, военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Соболезнования семье военнослужащего выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Данила Сергеевич избрал для себя мужественный путь – с оружием в руках оберегать мир и благополучие нашей Родины, продолжать великие ратные традиции нашего народа. До конца исполнив свой долг защитника Отечества в борьбе с национализмом и фашизмом, он стал настоящим героем, вписал свое имя в историю нашей страны», - отметил глава региона.

Траурный митинг состоялся на городском кладбище. От имени регионального Правительства слова соболезнования выразил заместитель Председателя Правительства Тверской области Дмитрий Березин. По его словам, проявив истинное мужество, Данила Вершина отдал свою жизнь за будущее страны.

Проститься с Данилой Вершиной пришли сотни жителей города, его одноклассники, учителя.

«В 2016 году под звуки школьного вальса мы выпускали Данилу во взрослую, но такую суровую жизнь. А сегодня сквозь весенний дождь, сквозь людские слёзы мы провожаем его в последний путь. С нами навсегда останется его добрая, с обаятельной хитринкой улыбка, его зажигательная игра в КВН, яркие образы на турслётах, а самое главное – уважительное отношение ко всем, кто его окружал», - сказала учитель Западнодвинской средней общеобразовательной школы Наталья Морозова.

Данила Вершина родился в городе Нелидово. Вместе с семьей проживал в Западной Двине. Окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. Проходил службу по контракту.

Похоронили Данилу Вершину с воинскими почестями.