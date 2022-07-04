Коллектив Accenture, несмотря на санкции, останется работать в Твери

Коллектив Accenture продолжит работу в Твери, сменив вывеску международной консалтинговой компании. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Российское подразделение Accenture станет самостоятельной компанией, поскольку его руководство выкупило локальный бизнес у международной сети. Компания в ближайшее время продолжит работу в России и Казахстане под новым брендом, сохранив свои активы, инфраструктуру, проекты и рабочие места для 2,3 тыс. сотрудников в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Алматы и Нур-Султане.

В сообщении не исключается формальный характер сделки, рассчитанный на уклонение головной кампании, де-факто не желающей сворачивать бизнес в России, от рисков, связанных с санкциями. Такой вариант открывает возможности для полного возвращения Accentureв нашу страну в дальнейшем после процедуры обратного выкупа.

«Российский рынок, безусловно, очень перспективен для развития. И многие зарубежные компании с сожалением присоединяются к санкционным решениям, оказавшись под натиском европейских и американских политиков. Убежден, что здравый смысл в итоге возобладает, как в экономике, так и в сфере межгосударственных отношений. Что касается ситуации с Accenture, то этот вариант развития событий не так уж плох, потому что он позволяет сохранить в регионе высококвалифицированных специалистов, их передовую методологию работы и уникальный опыт», – прокомментировал ситуацию директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили.

Напомним, Accenture –одна из ведущих международных компаний, предоставляющих широкий спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных сервисов, технологий и операций, направленных на цифровизацию бизнеса.

Также ранее о продолжении реализации инвестиционных проектов в Тверской области заявила южнокорейская компания Orion, которая готовится к открытию нового завода в Твери.