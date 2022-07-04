В июне 2022 года в Тверской области пройдут торжества в честь 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжског

7 апреля Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинской Амвросий провели заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского. Это знаковое для духовной и культурной жизни региона и всей России событие будет отмечаться 24 июня 2022 года.

«С именем святого связана история создания одной из древнейших обителей нашей страны, Новоторжского мужского Борисоглебского монастыря, сыгравшего важную роль в распространении Православия на Руси. Преподобный прославлен в соборе тверских, новгородских и смоленских святых. Этот факт дает представление о масштабе личности Ефрема Новоторжского, служит основанием для проведения праздничных мероприятий на всероссийском уровне», – отметил Игорь Руденя.

«Хочу поблагодарить область за поддержку в праздновании 450-летия перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского. Такие события позволяют нашим детям, молодым людям открыть страницы нашей истории. Привлекают немало гостей и жителей Верхневолжья, паломников, в том числе из других епархий и регионов, которые узнают о наших святых», – подчеркнул митрополит Амвросий.

Одним из ключевых событий празднования станет 23-й Волжский Крестный ход, который пройдет по традиционному маршруту от истока Волги до города Калязина с 4 по 23 июня. Крестный ход охватит территории 16 муниципальных образований Верхневолжья и город Дубна Московской области.

Игорь Руденя поставил задачи: подготовить дорожную инфраструктуру по ходу следования паломников и непосредственно в Торжке, где пройдут главные события праздника. Следует оборудовать места стоянок и паломнического лагеря, обеспечить сопровождение Крестного хода службами скорой медицинской помощи и полиции.

24 июня участники Крестного хода смогут присоединиться к основным торжествам в городе Торжке.

Губернатор подчеркнул: мероприятия должны быть максимально содержательными, интересными для разных поколений жителей и гостей региона.

24 июня в Торжке запланирован Крестный ход от Михайло-Архангельской церкви до Борисоглебского монастыря, где пройдет Божественная литургия.

На площадке Новоторжского кремля состоится Фестиваль православной культуры, а также Фестиваль светской и духовной музыки. Здесь же пройдут презентации брендового маршрута «В Тверскую область по велению души» и туристского потенциала Торжка. Будут развернуты ярмарка «Монастырская кухня», выставки художников и мастеров, кулинарная площадка с участием известного повара Максима Сырникова, детская игровая зона, состоятся мастер-классы, лектории и многое другое.

Завершится праздник хоровой оперой Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском» в рамках Фестиваля Юрия Башмета.

В регионе уже прошел ряд событий в честь преподобного Ефрема Новоторжского. В феврале в Торжке и Твери состоялись мероприятия в рамках дня памяти святого, который отмечается 10 февраля: выставка Народного художника РФ Людмилы Юга «Преподобный Ефрем Новоторжский и Патриарх святитель Иов», концерты, областной конкурс детских рисунков. Разработан экскурсионный маршрут «Преподобный Ефрем Новоторжский – покровитель Торжка».

В апреле состоится олимпиада среди воспитанников воскресных школ области по житию преподобного Ефрема Новоторжского, межрегиональная научная конференция.

Пресс-служба Правительства Тверской области