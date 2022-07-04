В Твери в рамках механизма по комплексному развитию территорий планируется строительство жилых комплексов с развитой инфраструктурой

7 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание, где рассмотрены вопросы по реализации в Твери первых проектов с учётом применения механизма комплексного развития территорий. Планируется создание в столице Верхневолжья новых микрорайонов с современной инфраструктурой.

Пакет документов для реализации механизма комплексного развития территорий в регионе был принят в марте этого года Правительством Тверской области.

«Такой подход позволит более активно и комплексно развиваться Твери и Калининскому району, а также крупным городам Верхневолжья. Это еще один шаг к созданию благоприятных и современных условий для проживания наших граждан. Комплексное развитие – это не только создание современных и качественных жилых строений, но и возможность сразу спроектировать и построить новые объекты социальной, культурной и спортивной сферы», – считает глава региона.

На совещании рассмотрены первые, запланированные к реализации проекты.

Помимо строительства жилых домов, куда смогут переехать, в том числе, жители из ветхого и аварийного жилья, предусмотрено комплексное развитие территорий – создание социальной инфраструктуры, парковок, спортивных площадок, зон отдыха, улично-дорожной сети.

Запланировано также благоустройство набережной реки Тьмака, которая станет связующим звеном двух новых жилых комплексов. Один проект будет реализован в микрорайоне Первомайский, второй - в районе микрорайона Мамулино.

Пресс-служба Правительства Тверской области