Жители Тверской области присоединились к Всемирному дню здоровья

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, в рамках которого в Тверской области проходит ряд мероприятий, направленных на привлечение граждан к здоровому образу жизни и заботе о своем организме.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные проекты позволяют

привлечь внимание граждан к своему здоровью, усилить профилактическую работу, развивать физкультуру и спорт.

Всероссийское общественное движение добровольцев «Волонтеры-медики» проводит акции «Диктант здоровья» и «Урок здоровья». Кроме того, жители Верхневолжья принимают участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью и диспансеризации. Проверить свои знания можно на сайте диктантздоровья.рф.

Сегодня также пройдет трансляция Всероссийского онлайн-урока здоровья по ключевым аспектам здорового образа жизни. Он будет доступен для просмотра в официальной группе Движения ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/volmedic.

В Тверской области уже несколько месяцев реализуется информационный проект «Тверь. Семья. Здоровье». Он направлен на внимательное отношение жителей тверского региона к собственному здоровью. Среди основных задач проекта - кратко, понятно и регулярно напоминать жителям Верхневолжья о важных для здоровья вещах.

В рамках проекта два раза в месяц по понедельникам в группе Вконтакте «Тверская семья», на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области и на портале «Семейный помощник» (тверскаясемья.рф) публикуются материалы по здоровому образу жизни.

Пресс-служба Правительства Тверской области