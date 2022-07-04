Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 160 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 140 356 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 688 571 человек, в том числе за сутки – 377 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 880 916, в том числе за последние сутки их проведено 3823.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 158 303 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 699 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 561

Конаковский район 12 039

Ржев 8485

Калининский район 6725

Вышневолоцкий городской округ 6254

Торжок 5332

Кимры 4829

Бежецкий район 4062

Бологовский район 3736

Кашинский городской округ 3566

Осташковский городской округ 3424

Старицкий район 3133

Калязинский район 3117

Нелидовский городской округ 2952

Лихославльский район 2920

Максатихинский район 2389

Западнодвинский муниципальный округ 2253

Торопецкий район 2099

Торжокский район 1883

Весьегонский муниципальный округ 1834

Зубцовский район 1778

Рамешковский район 1772

Оленинский муниципальный округ 1764

Кувшиновский район 1705

Селижаровский муниципальный округ 1433

Андреапольский муниципальный округ 1307

Спировский район 1275

Ржевский район 1242

Краснохолмский муниципальный округ 1175

Кесовогорский район 1099

Сонковский район 1049

Кимрский район 1018

ЗАТО Озёрный 978

Пеновский муниципальный округ 951

Фировский район 956

Бельский район 776

Сандовский муниципальный округ 754

Молоковский район 564

Жарковский район 547

Лесной муниципальный округ 533

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области