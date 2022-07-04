Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 160 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 140 356 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 688 571 человек, в том числе за сутки – 377 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 880 916, в том числе за последние сутки их проведено 3823.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 158 303 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 699 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 561
Конаковский район 12 039
Ржев 8485
Калининский район 6725
Вышневолоцкий городской округ 6254
Торжок 5332
Кимры 4829
Бежецкий район 4062
Бологовский район 3736
Кашинский городской округ 3566
Осташковский городской округ 3424
Старицкий район 3133
Калязинский район 3117
Нелидовский городской округ 2952
Лихославльский район 2920
Максатихинский район 2389
Западнодвинский муниципальный округ 2253
Торопецкий район 2099
Торжокский район 1883
Весьегонский муниципальный округ 1834
Зубцовский район 1778
Рамешковский район 1772
Оленинский муниципальный округ 1764
Кувшиновский район 1705
Селижаровский муниципальный округ 1433
Андреапольский муниципальный округ 1307
Спировский район 1275
Ржевский район 1242
Краснохолмский муниципальный округ 1175
Кесовогорский район 1099
Сонковский район 1049
Кимрский район 1018
ЗАТО Озёрный 978
Пеновский муниципальный округ 951
Фировский район 956
Бельский район 776
Сандовский муниципальный округ 754
Молоковский район 564
Жарковский район 547
Лесной муниципальный округ 533
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области