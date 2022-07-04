Семьи Тверской области могут воспользоваться льготными ипотечными программами на покупку жилья. Они продолжают действовать по поручению Президента Российской Федерации, несмотря на санкционное давление на российскую экономику со стороны недружественных стран. Правительством РФ скорректированы параметры этих программ.

«Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор», - отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

С 1 апреля максимальный размер кредита в рамках программы «Льготная ипотека» для регионов (за исключением столичных) вырос с 3 млн рублей до 6 млн рублей.

Льготная ставка по договорам, заключённым с 1 апреля, будет составлять до 12% годовых. Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, она останется прежней – до 7% годовых. Получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.

В рамках семейной ипотеки кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Эта программа распространяется на семьи, в которых ребёнок родился после 1 января 2018 года. Для жителей Тверской области максимальная сумма кредита по этой программе составляет 6 млн рублей.

По сельской ипотечной программе ставка осталась на том же уровне - 3%.

В Тверской области также реализуется комплекс мер по поддержке семей с детьми в части приобретения жилья.

«Усилия государства направлены на создание условий для того, чтобы у родителей была уверенность в завтрашнем дне, а дети росли здоровыми, получили достойное образование, стали настоящими гражданами России, и, конечно, смогли создать свои семьи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье предоставляется помощь на улучшение жилищных условий семьям с невысоким уровнем доходов, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18 лет. В прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 25 семей, в которых воспитывается 92 несовершеннолетних ребёнка. В этом году поддержку окажут 24 семьям региона, в которых воспитывается 99 детей.

Также в Тверской области реализуется государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

В рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение 1 года после приобретения жилья.

С 2022 года по поручению Губернатора Игоря Рудени размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчётной стоимости жилья (ранее 10 %).

Всего в этом году благодаря жилищным сертификатам улучшат жилищные условия 164 молодые семьи из 32 муниципалитетов Верхневолжья.

Кроме того, в регионе предоставляются выплаты при рождении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Размер выплаты – до 200 тысяч рублей, при рождении второго ребенка молодые семьи могут получить ещё до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.

При этом по инициативе областной власти изменен порядок предоставления выплат. Теперь их могут получить родители, возраст одного из которых не превышает 35 лет, а для многодетных семей возрастные ограничения сняты. Ранее воспользоваться этой мерой поддержки могли только семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области