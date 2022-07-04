Эксперты Института коррекционной педагогики РАО изучат опыт Тверской области в сфере специализированного образования

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С 11 по 15 апреля в Тверской области пройдут мероприятия Недели Института коррекционной педагогики Российской академии образования «Детство равных возможностей». Основные задачи – изучение регионального опыта, развитие сотрудничества Института с профессиональным и родительским сообществом, поддержка инновационного, научного и кадрового потенциала региона в сфере специального образования.
В Неделе примут участие представители детского технопарка «Кванториум», Тверского института усовершенствования учителей, Тверского государственного университета, учреждений образования области.
11 апреля запланированы выступления ведущих специалистов Института в рамках стратегической сессии и семинар по вопросам образования детей с особыми потребностями.
12 апреля сотрудники Института примут участие в профессионально-экспертных сессиях «Актуальные вопросы оказания ранней помощи», «Подходы к консультированию родителей (законных представителей)» и других событиях.
Эксперты посетят Институт непрерывного образования Тверского государственного университета, проведут «круглый стол» по вопросам непрерывного образования специалистов дефектологического профиля.
13 апреля специалисты прочтут лекции для профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов вуза. А 14 апреля ознакомятся с региональным опытом реализации федерального проекта «Современная школа», проведут мастер-классы. Мероприятия пройдут на базе Бежецкой школы-интерната.
В программе Недели также посещение тверских школ, реабилитационного центра для несовершеннолетних в Твери, встреча с представителями общественных организаций.
Пресс-служба Правительства Тверской области