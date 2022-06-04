Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Жириновского

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Ушел из жизни председатель Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский. Соболезнования членам Высшего совета партии, близким и коллегам Владимира Жириновского выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Владимир Вольфович внес выдающийся вклад в развитие нашего Отечества, формирование политической системы нашей страны. Его энергия и незаурядный ум, безусловная преданность Родине стали одним из символов российского парламентаризма, вдохновляли многих сограждан на содержательную работу в интересах Отчизны. Имя Владимира Вольфовича Жириновского навсегда сохранится в истории России. Память о нем будет жить в сердцах коллег, однопартийцев, всех, кто знал и уважал его», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.
Пресс-служба Правительства Тверской области