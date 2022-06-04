Госдума приняла во втором чтении законопроект, основанный на предложении губернатора Игоря Рудени

Госдума приняла во втором чтении законопроект, инициированный партией «Единая Россия», благодаря которому более миллиона подростков в стране смогут получать профессиональный опыт без лишения пособия по инвалидности и по потере кормильца. Об этом сообщает «Российская газета». Напомним, с соответствующим предложением в марте прошлого года на федеральной площадке выступил губернатор Тверской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя.

18 марта 2021 года Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании, посвящённом внесению изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». В режиме видеоконференцсвязи его провёл секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Губернатор выступил с рядом предложений, в том числе обозначил вопрос, касающийся подростков, получающих пенсию по потере кормильца.

«Когда они, в случае трудоустройства, начинают получать зарплату, выплата пенсии по потере кормильца приостанавливается. Мы предлагаем не прекращать эти выплаты, чтобы заработок ребенка плюсовался к тем средствам, которые он уже получает», – сказал Игорь Руденя.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятия поправок. Он пояснил, что сейчас несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-инвалидов и детей, которым установлена пенсия по потере кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости теряют социальные доплаты к пенсии. Законопроектом предлагается это исправить.

Во втором чтении была поддержана поправка, согласно которой предложенные меры будут распространяться на молодых людей, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет.

Отмечается, что в 2020 году доплат к пенсии по потере кормильца из-за подработки лишились 19 тысяч подростков. Каждый из них потерял порядка трех тысяч рублей в месяц.

«Думаю, будет разумно и справедливо не забирать эти деньги у несовершеннолетних сирот, если они своим трудом хотят немного улучшить материальное положение и оформляются на работу не по «серым» схемам, а официально», – подчеркнул Володин.

По предварительным подсчетам «Единой России», инициатива коснется более миллиона подростков по всей стране. Принятие законопроекта стимулирует подростковую занятость, поможет несовершеннолетним получить профессиональный опыт и адаптировать их к последующей трудовой деятельности.

Ранее на федеральном уровне поддержана еще одна «тверская» законодательная норма, связанная со школьниками. Речь идет о наделении детей преимущественным правом учиться в той же школе, где уже обучаются их братья и сестры. Закон, разработанный с учетом позитивного опыта Тверской области, где такой порядок был установлен в начале 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени, подписан Президентом Владимиром Путиным в декабре того же года. При этом новую норму решили распространить и на зачисление детей в детские сады.