Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Гайды Рейнгольдовны Лагздынь

Ушла из жизни член Союза писателей России, известная тверская поэтесса Гайда Рейнгольдовна Лагздынь. Соболезнования родным детской писательницы выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Гайда Рейнгольдовна обладала выдающимся даром художественного слова, умением увлекать детские сердца, открывать для юных читателей добрый и радостный мир своих книг. Творчество Гайды Рейнгольдовны – это неотъемлемая часть литературного наследия нашего Отечества, гордость Верхневолжья», - отмечено в соболезновании от Игоря Рудени.

Гайда Лагздынь неоднократно говорила, что дети - это будущее страны, их воспитанию и образованию должно уделяться особое внимание. В том числе, с помощью детской литературы. Она не прекращала писать и радовать юных читателей новыми произведениями. Так, в феврале этого года поэтесса обращалась к главе региона с просьбой об оказании поддержки в издании новых книг для детей.

Тогда Игорь Руденя поставил задачу издать тираж к началу нового учебного года. По поручению Губернатора издания будут переданы в школьные библиотеки и детские сады Верхневолжья.

Гайда Лагздынь родилась в Ленинграде 1 августа 1930 года. В 1937 году семья переехала в Калинин. В городе на Волге Гайда Рейнгольдовна окончила Калининский государственный педагогический институт, более 30 лет преподавала химию и биологию в школе.

Впервые стихи Гайды Лагздынь были опубликованы в декабре 1966 года, первая книга вышла в 1975 году.

Всего выпущено более 125 поэтических и прозаических книг Гайды Лагздынь общим тиражом более 11 млн экземпляров. Её стихи и сказки переведены на белорусский, удмурдский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.

Произведения «Коробочка с разговорами», «От января до января», «Тетрадь в клеенчатом переплете» вошли в список рекомендованных Министерством образования Тверской области для чтения в детских садах и школах. Кроме того, книги комплекта «Времена года» стали дидактическим материалом, предназначенным для занятий с детьми старшей и подготовительной возрастных групп школ России.

Гайда Лагздынь - Лауреат II Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу Госкомиздата и Союза писателей СССР, награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II, Почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест Святого Михаила Тверского», обладатель премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина и других наград.

Пресс-служба Правительства Тверской