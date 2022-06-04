«Транспорт Верхневолжья» перевез 129 тысяч пассажиров в Конаковском районе за месяц

C момента запуска новой транспортной модели в Конаковском районе автобусы «Транспорта Верхневолжья» перевезли 129 тысяч пассажиров, в том числе более 1000 льготников.

Новая транспортная модель в Конаковской агломерации начала работать с 3 марта этого года. На территории функционирует 34 маршрута: 11 городских и 23 пригородных.

«Запуск новой модели пассажирских перевозок – это переход на совершенно другой уровень транспортного обслуживания, повышение привлекательности нашего региона для жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Самыми популярными в Конаковской агломерации стали маршруты №1 («Улица Гагарина – Сырзавод – Улица Гагарина»), №303(«Улица Калинина – Изоплит – Озерки»), №12 («Улица Гагарина – Улица Гоголя – Улица Гагарина»).

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовалась безналичная оплата проезда. Так, порядка 58% поездок были оплачены этим способом.

На линиях работают современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле, полностью приспособленные для маломобильных граждан. Они оснащены валидаторами, это позволяет оплачивать проезд безналичным способом.

Автобусы также оборудованы системами навигации, датчиками задымления, видеорегистраторами, световым табло информации, тахографами, системами мониторинга пассажиропотока и климат-контроля. В поселке Редкино курсируют современные низкопольные автобусы малого класса «ГАЗель City». Они отличаются высоким и просторным салоном, максимальным уровнем остекления, широкой двойной дверью и удобным проходом между рядами сидений, полностью соответствуют требованиям программы «Доступная среда».

Оплатить проезд в общественном транспорте в Конаковском районе можно с помощью банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», транспортной карты «Волга», социальной карты жителя Тверской области, за наличный расчет.

Со списком маршрутов и расписанием можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области. По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

В 2020-ом Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. Сейчас «Транспорт Верхневолжья» работает в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском, Конаковском и Зубцовском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области