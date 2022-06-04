В Тверской области выплаты на детей от 8 до 17 лет получат порядка 31 тысячи человек

В Тверской области на обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет семьям с невысокими доходами в 2022 году направят свыше 3 млрд рублей, в том числе 459,4 млн рублей за счет средств областного бюджета. Предоставление данной поддержки стало одной из тем на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Эта одна из новых мер поддержки граждан, которая реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Для Тверской области формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Поддержку окажут семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума по региону. Размер выплаты может составлять 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума для детей, установленного в Верхневолжье.

Предполагается, что поддержку в размере 6184,5 рублей (50% прожиточного минимума) получат родители 5250 детей, выплата 9276,75 рублей (75% прожиточного минимума) будет предоставлена для 3047 детей, а 12369 рублей (100% прожиточного минимума) – для 22603 детей. Всего получателями поддержки станут 30900 человек.

Прием заявлений на указанную выплату будет осуществляться Пенсионным фондом РФ с 1 мая. Ежемесячная денежная выплата устанавливается с 1 апреля 2022 года.

В Тверской области сегодня предоставляется целый ряд федеральных и региональных мер для семей – это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, региональный материнский капитал и многое другое.

С 2022 года дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются школьной формой (ранее с 1 по 5 классы). Также с этого года все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области