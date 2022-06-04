В Тверской области хлебопекам компенсируют затраты на производство и реализацию продукции

В Тверской области окажут поддержку хлебопекарным предприятиям. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Хлебопёки – это те люди, благодаря которым у нас на столе свежий и качественный хлеб, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Мы с 2019 года выделяем дополнительные средства на поддержку хлебопеков. Обязательно будем продолжать эту линию».

В 2022 году на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции хлебопекарным предприятиям региона направят 58,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Это позволит сохранить объемы производства и численность трудовых коллективов, обеспечить стабильные цены на хлебобулочные изделия.

Получателями субсидий станут более 20 хлебозаводов из Твери, Кимр, Вышнего Волочка, Калязина, Оленино, Спирово, Торопца, Сандово, Бежецка, Максатихи, Красного Холма, Белого, Сонково, Лесного, Селижарово, Западной Двины, Торжка, Бологое и Весьегонска.

Пресс-служба Правительства Тверской области