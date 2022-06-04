Студенческий дом моделей Тверского промышленно-экономического колледжа представит свои достижения на творческом вечере

7 апреля в Областном дворце культуры «Пролетарка» состоится творческий вечер студенческого дома моделей Тверского промышленно-экономического колледжа. Наряду с коллекциями-победителями международных конкурсов и фестивалей «Льняная мозаика», «Тверской ренессанс» и других на подиуме представят премьерные показы коллекций «Славянская весна» и «Краски осени».

Студенческий дом моделей – уникальная организация, объединившая учащихся, выпускников Тверского промышленного колледжа и дизайнеров.

За 25-летнюю историю дом моделей добился серьезных успехов. Объединение трижды становилось лауреатом Всероссийского Выставочного

Центра, являлось победителем Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» под патронажем благотворительного фонда Татьяны Михалковой, Всероссийского конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Дыхание весны».

Дом моделей представлял Верхневолжье на всероссийских и международных фестивалях, выставках и форумах. Тверские студенты становились постоянными участниками таких престижных конкурсов, как «Покупайте российское», «Образование без границ», в рамках которого команда колледжа изготовила по эскизам модельера Вячеслава Зайцева две центральные модели коллекции «Новые парадигмы образования: из педагогов в звезды», получив диплом первой степени.

Коллекция выпускницы колледжа Надежды Виноградовой, которая на протяжении двух лет возглавляла дом моделей, в настоящее время находится в музее Современной истории России в Москве. А под руководством художника, члена Союза дизайнеров России, Татьяны Мальдовой на свет появились новые коллекции женской одежды, созданные на основе русского народного костюма.

Пресс-служба Правительства Тверской области