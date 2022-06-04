Больницы Верхневолжья получат новое медицинское оборудование

Вопрос о приобретении в 2022 году медицинского оборудования для лечебных учреждений региона рассмотрен 5 апреля на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Для клинической больницы скорой медицинской помощи (КБСМП) приобретут систему видеоскопической визуализации, три ультразвуковых аппарата, семь анестезиологических комплексов – это наркозно-дыхательные аппараты с операционными мониторами.

В областной клинический кардиологический диспансер закупят УЗИ в комплектации, предусмотренной для направления «Кардиология». В Калининскую центральную районную больницу – цифровой флюорографический аппарат.

По одному наркозно-дыхательному аппарату приобретут для Вышневолоцкой, Бежецкой и Кимрской ЦРБ. По 10 прикроватных мониторов - длят Бежецкой ЦРБ и 7-ой больницы г. Твери.

Кроме того, будут выделены средства на ремонт пяти аппаратов ИВЛ в детской городской клинической больнице №1.

Всего на закупку и ремонт оборудования направят более 16 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области