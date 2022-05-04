Губернатор Игорь Руденя проверил готовность сил и средств Верхневолжья к половодью и пожароопасному периоду

5 апреля в Твери состоялся смотр готовности сил и средств территориальной системы РСЧС (Российская система чрезвычайных ситуаций) к безаварийному пропуску весеннего половодья и пожароопасному сезону 2022 года. В мероприятии принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главе региона представили специализированную технику ГУ МЧС России по Тверской области, ЛПЦ-Тверьлес, компаний «Газпром газораспределение Тверь», «Упрдор Россия» и Росавтодор, филиала ПАО «МРСК Центра – Тверьэнерго». Это пожарные машины, мобильные посты пожаротушения, снегоболотоходы и квадроциклы, грейдеры, самосвалы, погрузчики, беспилотные летательные аппараты. В ходе смотра сотрудниками специализированных ведомств были отработаны действия, которые должны быть предприняты при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Уровень подготовки в регионе достаточно высокий, техника в идеальном состоянии. Мы внимательно следим за развитием ситуации в Тверской области и ожидаем, что в этом году с наступлением дачного сезона к нам может приехать большое количество жителей из других регионов, поэтому нагрузка в разы увеличится. Уверен, что с поставленными задачами мы справимся», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Всего в этом году обеспечивать безопасность в период весеннего половодья будут свыше 8,8 тысячи человек, более 3,5 тысячи единиц техники, 124 плавсредства.

«В последние годы Тверская область приобрела много специализированной техники, но главной задачей для нас по-прежнему остается работа с населением. Люди должны четко знать правила пожарной безопасности и правила поведения при возникновении опасных ситуаций», – отметила глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина.

От обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья, регулирования уровня воды в водоёмах во многом будет зависеть пожароопасная обстановка в регионе в весенне-летний период. На протяжении последних лет в Тверской области сформирована комплексная система подготовки к пожароопасному периоду.

В регионе создана необходимая группировка сил и средств – это более 2 тысяч человек и 1057 единиц техники и специализированных средств пожаротушения.

В результате принятого комплекса мер с 2016 года в Верхневолжье сократилось количество лесных и торфяных пожаров, значительно уменьшилось число возгораний из-за палов сухой травы.

Организован наземный, авиационный и космический мониторинг лесопожарной обстановки, ведётся обводнение торфяников. За шесть лет на территории региона данная работа была проведена на площади 6,25 тыс. га, предполагается, что в последующие два года обводнение пройдет на 7,5 тыс. га торфяников.

Пресс-служба Правительства Тверской области