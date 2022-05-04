В Ржевском филиале Музея Победы пройдут уроки «Имена с обелисков»

5 апреля в Ржевском филиале Музея Победы стартует цикл уроков «Имена с обелисков». Участниками встреч станут свыше тысячи школьников с5 по 10 классы из Ржева и Ржевского района. Ребята узнают о подвигах защитников и освободителей территории района в годы Великой Отечественной войны. Цикл уроков продолжится до 31 мая.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На занятиях школьникам представят архивные кадры военных лет, расскажут об истории сражений за ржевскую землю, а также покажут экспозицию с личными вещами Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Андрея Еременко.

«В ходе уроков специалисты нашего филиала расскажут о великих советских полководцах Андрее Еременко, Василии Шульге, Андрее Куприянове, Викторе Куликове и других героях», – отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Ржевский филиал Музея Победы включает в себя музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоном.

Музей «Ставка Сталина» расположен в деревне Хорошево Ржевского района. Это небольшой деревянный дом, где Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны и представлена экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

Мемориальный комплекс на месте боёв в районе Ржевско-Вяземского выступа в 1942-1943 годах, ставший филиалом Музея Победы, открыт Президентом РВ Владимиром Путиным в 2020 году. Здесь, в рамках экскурсионной программы посетители смогут увидеть мемориал Советскому солдату и ознакомиться с экспозицией в музейном павильоне. На выставке представлены фотографии, фронтовые письма, рассказы и воспоминания участников Ржевской битвы.

Пресс-служба Правительства Тверской области