В Тверской области к новому учебному году обеспечат бесплатной школьной формой свыше 29 тысяч детей из многодетных семей

В 2022 году в Тверской области бесплатную школьную форму получат более 29 тысяч детей из многодетных семей. Вопрос обеспечения данной мерой социальной поддержки рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, которое 5 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Впервые по решению главы региона комплекты школьной формы получат все учащиеся с 1 по 11 классы. До этого форму выдавали только детям с 1 по 5 классы.

Кроме того, в рамках данной меры поддержки в Верхневолжье многодетная семья не будет терять свой статус, если при достижении ребенком 18-летнего возраста он продолжит обучение по очной форме в образовательных учреждениях Тверской области.

«По просьбе многодетных семей мы приняли решение – если старший ребёнок закончил школу и учится на дневном отделении профессионального учреждения образования или высшего учебного заведения, то семья не перестает принадлежать к категории получателей мер поддержки как многодетная до достижения старшим ребенком возраста 21-го года. Таким образом, его младшие братья и сестры смогут получить школьную форму», - прокомментировал решение Игорь Руденя представителям СМИ.

В настоящее время Центром выплат «Тверская семья» составлен предварительный реестр получателей. Списки направлены для сверки в муниципальные образования. До августа в реестр будут вноситься корректировки.

Определены варианты расцветки формы: бордовая, серая, темно-синяя, чёрная – на выбор получателей в зависимости от того, какая цветовая гамма утверждена в школе, где учатся дети. Все ткани соответствуют ГОСТам. Пошивом будут заниматься тверские предприятия. Юридическим лицам из областного бюджета возместят затраты на производство школьной формы.

В 2020 году школьной формой были обеспечены 11 784 ребенка, в 2021 году – 13 062 ребенка. Реализация данной меры поддержки осуществляется в рамках национального проекта «Демография». Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.

В прошлом году социальная мера была усовершенствована: оптимизированы процессы логистики (комплекты стали доставлять в школы), а также скорректирован процесс формирования списков детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области