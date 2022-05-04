В Тверской области расширена категория получателей дополнительной меры поддержки по обеспечению детей питанием в школах

В Тверской области увеличена стоимость школьного питания, предоставляемого детям из семей с невысоким уровнем дохода c 5 по 11 классы. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, которое 5 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Также расширена категория получателей дополнительной меры социальной поддержки – теперь бесплатным питанием будут обеспечиваться все дети из семей с невысоким уровнем доходов с 1 по 11 классы общеобразовательных организаций. Ранее помимо учеников с 5 по 11 классы из семей с невысоким доходом эта мера предоставлялась только тем учащимся начальных классов, которые посещали группы продлённого дня или пользовались подвозом к месту обучения и обратно.

Если ранее для получения данной меры поддержки необходимо было подавать заявление дважды в год (перед началом учебного года и в середине года), то теперь достаточно это сделать один раз – перед 1 сентября.

Также в Тверской области в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание обеспечено для всех учеников начальных классов.

Пресс-служба Правительства Тверской области