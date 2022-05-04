Татьяна Слесарева: «YouTube превращается в опасную машину военной пропаганды»

По мнению директора Тверской многопрофильной гимназии № 12 Татьяны Слесаревой, западные страны активно применяют антироссийскую цензуру на всех своих площадках, одновременно продвигая на них идеологию нацизма.

«Это очень страшно, что сейчас популярные западные онлайн-сервисы, такие, как YouTube, занимаются, по сути, антироссийской пропагандой. Там блокируются каналы отечественных средств массовой информации, рассказывающих правду о многолетнем геноциде жителей Донбасса, но при этом нет никакого запрета для тех, кто размещает откровенную ложь о действиях Вооруженных Сил России в ходе специальной военной операции на Украине, распространяет видео с откровенной нацистской тематикой. Как руководитель образовательного учреждения я с опасением наблюдаю, что видеосервис, обладающий большим потенциалом для распространения знаний и позитивного контента, сейчас стремительно превращается в рупор западных экстремистов, в опасную машину военной пропаганды, направленной против нашей страны. Конечно, необходимо защитить наших граждан, прежде всего, молодежь, от вредоносных источников информации. Здесь, на мой взгляд, нужны жесткие решения», – считает Татьяна Слесарева.