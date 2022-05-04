В Тверской области в число получателей единовременных выплат ко Дню Победы войдут и вынужденные переселенцы с Украины, относящиеся к категории «дети войны»

В Тверской области в 2022 году 68 053 человека получат единовременную региональную выплату ко Дню Победы. В число получателей также включены 26 вынужденных переселенцев из Украины, прибывших в Верхневолжье и относящихся к категории «дети войны». Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 5 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Единовременные выплаты к 9 мая в Тверской области выплачиваются ежегодно ряду категорий граждан. В этом году Игорь Руденя принял решение об увеличении размера данных выплат.

До 15 тыс. рублей увеличена выплата для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак. В прошлом году для этих категорий получателей выплата составляла 10 тыс. рублей.

По 5 тыс. рублей единовременно выплатят труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. Ранее этим категориям граждан было предусмотрено по 3 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области