Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего из Тверской области

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего, уроженца Максатихинского района Данилы Видманкина.

«С болью и гордостью мы чтим воинский подвиг Данилы Дмитриевича, который не пощадил жизни в борьбе с жестоким врагом ради мира и благополучия в нашем Отечестве. Его мужество, преданность долгу, верность боевым товарищам навсегда останутся в героическом наследии нашей Родины, в сердцах родных и близких людей», – отмечено в телеграмме от имени главы региона.

Данила Видманкин родился в поселке Максатиха Тверской области. Проживал вместе с родителями и младшей сестрой в поселке Ривицкий Максатихинского района.

Служил по контракту в 104-ом гвардейском десантно-штурмовом Краснознаменном полку 76-ой дивизии ВДВ в Псковской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области