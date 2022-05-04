В Тверской области в 2022 году объемы дорожных работ на региональных и межмуниципальных трассах увеличат до 450 км

5 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрены итоги реализации программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2021 году и планы на 2022 год.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил приоритетное значение развития и поддержки дорожного ремонта и строительства в условиях внешнего санкционного давления, – сказал Игорь Руденя. – Необходимо эффективно использовать открывающиеся в текущем году возможности для подготовки и реализации предложений по расширению планов дорожного строительства, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

За прошедшие годы объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области значительно увеличился – с 112 км в 2016 году до 391 км в 2021-ом.

Одним из масштабных проектов прошлого года стала реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Также стартовал процесс строительства Западного моста в Твери.

В 2021 году отремонтированы крупные участки региональных дорог, связывающих Тверь и Весьегонск, Бежецк и Кашин, Осташков со Ржевом и Волговерховьем, Торжок со Старицей и Осташковом и другие значимые направления. Работы велись, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году планируется расширить дорожную кампанию до 450 км.

Приоритетными Игорь Руденя назвал направления, обеспечивающие реализацию инвестиционного потенциала региона, доступность учреждений здравоохранения и образования, а также туристические маршруты.

Среди ключевых объектов 2022 года – строительство Западного моста в Твери, порта в рамках кластера «Волжское море» в Конаковском районе, трассы «Москва – Рига» – Ржев.

В 2022 году завершится ремонт участка от Твери до Устюжны, продолжат приводить в порядок направления от Старицы до границы с Московской областью, от Рамешек до Максатихи, от Вышнего Волочка до Сонково, мост через реку Лоча под Ржевом и прочие объекты.

Кроме того, на заседании подведены итоги реализации в 2021 году проекта по ремонту проездов и пешеходных дорожек возле медицинских учреждений региона. Отремонтированы территории у Калининской, Максатихинской, Ржевской, Кашинской, Вышневолоцкой, Пеновской центральных районных больниц, клинической больницы скорой медицинской помощи в Твери.

В этом году планируется привести в нормативное состояние прилегающие территории 14-ти учреждений здравоохранения. Среди них – детская областная больница, областной родильный дом, детская поликлиника № 1 в Твери и другие организации.

На заседании также одобрены изменения в государственную программу «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 – 2029 годы. В том числе, они касаются роста объемов финансирования дорожных работ на 2022 и 2023 годы благодаря расширению федеральной поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области