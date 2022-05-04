В Тверской области проходит региональный этап конкурса «Преподаватель года», «Мастер производственного обучения года»

В Верхневолжье проходит областной конкурс педагогического мастерства «Преподаватель года», «Мастер производственного обучения года».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие специалистов различных отраслей в профессиональных конкурсах способствует совершенствованию их мастерства, дальнейшему профессиональному росту.

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых и инициативных мастеров производственного обучения, преподавателей учебных дисциплин, повышения престижа педагогических профессий, пропаганды передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучения и распространения лучшего педагогического опыта.

Конкурсанты продемонстрируют профессиональные навыки, подтвердят свои компетенции и актуальность опыта.

В рамках конкурсной программы преподаватели и мастера производственного обучения, работающие в системе среднего профессионального образования, готовят видеорезюме, проведут мастер-класс или учебное занятие с группой студентов на базе профессиональных образовательных организаций города Твери.

Особое внимание жюри будет обращать на профессиональную эрудицию, знания передовых технологий в области практической подготовки, а также на умение взаимодействовать с аудиторией.

Итоги конкурса подведут в конце апреля.

Победители регионального этапа будут представлять Тверскую область в финале конкурса, который пройдёт в сентябре текущего года в Екатеринбурге.

Организатор конкурса - Министерство образования Тверской области, региональным оператором является Тверской областной институт усовершенствования учителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области