В Тверской области проходит региональный этап конкурса «Преподаватель года», «Мастер производственного обучения года»

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В Верхневолжье проходит областной конкурс педагогического мастерства «Преподаватель года», «Мастер производственного обучения года».
По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие специалистов различных отраслей в профессиональных конкурсах способствует совершенствованию их мастерства, дальнейшему профессиональному росту.
Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых и инициативных мастеров производственного обучения, преподавателей учебных дисциплин, повышения престижа педагогических профессий, пропаганды передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучения и распространения лучшего педагогического опыта.
Конкурсанты продемонстрируют профессиональные навыки, подтвердят свои компетенции и актуальность опыта.
В рамках конкурсной программы преподаватели и мастера производственного обучения, работающие в системе среднего профессионального образования, готовят видеорезюме, проведут мастер-класс или учебное занятие с группой студентов на базе профессиональных образовательных организаций города Твери.
Особое внимание жюри будет обращать на профессиональную эрудицию, знания передовых технологий в области практической подготовки, а также на умение взаимодействовать с аудиторией.
Итоги конкурса подведут в конце апреля.
Победители регионального этапа будут представлять Тверскую область в финале конкурса, который пройдёт в сентябре текущего года в Екатеринбурге.
Организатор конкурса - Министерство образования Тверской области, региональным оператором является Тверской областной институт усовершенствования учителей.
Пресс-служба Правительства Тверской области