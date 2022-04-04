В Тверской области стартовал конкурс на определение лучших проектов, реализованных Домами культуры региона

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Тверской областной Дом народного творчества объявил о начале конкурсного отбора на определение лучших проектов, реализованных культурно-досуговыми учреждениями Верхневолжья. Основные цели конкурса – поощрение лучших практик региональных клубов и ДК, а также поддержка социально значимых инициатив в культурно-досуговой сфере.
Заявки на участие в первом региональном этапе конкурса принимаются по трем номинациям – проекты, реализованные сельскими, районными или городскими и региональными учреждениями культуры.
Заявки необходимо подать до 20 апреля на почту Тверского областного Дома народного творчества: dnttver69@yandex.ru с пометкой «Дом культуры. Новый формат».
Победители будут определены Экспертным советом проекта «Дом культуры. Новый формат» до 1 сентября.
Пресс-служба Правительства Тверской области