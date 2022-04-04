Владимир Васильев высоко оценил совместную работу фракции «Единая Россия» и федерального правительства в условиях санкций

В Москве сегодня в рамках подготовки к ежегодному отчёту Правительства РФ в Государственной Думе состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами фракции партии «Единая Россия» в Госдуме. Руководитель фракции, депутат от Тверской области Владимир Васильев в своем выступлении высоко оценил сотрудничество фракции с кабинетом министров.

«Сегодня в условиях санкционного давления мы продолжаем работать в режиме оперативного штаба, что позволяет быстро и как того требует ситуация принимать законодательные решения. Это огромный ресурс. Мы будем его и дальше использовать, развивать», – сказал Владимир Васильев.

Руководитель фракции «Единая Россия» отметил наиболее значимые законодательные инициативы, реализованные во взаимодействии с главой государства и федеральным правительством.

«Хотелось бы сказать о поправках к закону о ветеранах. Это то, что мы должны были сделать для наших защитников, которые выполняют свой долг на Украине. Наша поддержка и слова благодарности им. Признание участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий даёт им право на получение целого пакета социальной поддержки – ежемесячных выплат, льгот на оплату ЖКУ, проезда и других», – подчеркнул депутат.

Отдельно Владимир Васильев остановился на мерах господдержки экономики.

«Важный блок законов, разработанных совместно с Правительством, касается поддержки экономики в целом и граждан предметно. В федеральном законе №46, принятом 8 марта этого года, получила своё развитие инициатива «Единой России», заложенная в народной программе, – о введении моратория на плановые проверки субъектов малого бизнеса в 2022 году. На этот год объявлен мораторий на проверки для всего малого бизнеса, для IT-компаний – на три года. Вы сегодня добавили к этому, что в строительстве принят ряд решений. Спасибо Вам большое. Мы в данном направлении идём, иногда даже опережая друг друга, но самое главное, что решения принимаем синхронно и ответственно. Спасибо за это. Правительство предусматривает дальнейшее упрощение режима работы бизнеса, и мы это слышали из Вашего краткого сообщения. Это и лицензирование, и аккредитация. Меры поддержки касаются всех сфер жизнедеятельности. Для граждан вводятся кредитные каникулы. Поддержан гостиничный бизнес. Спасибо большое. Это наш большой потенциал», – сказал Владимир Васильев.

Он также выразил уверенность, что уже принятые и будущие совместные решения фракции «Единая Россия» и Правительства РФ будут достойным и адекватным ответом на санкционную войну.

«Они показали себя – и эта работа – в условиях пандемии. Убеждён, что мы сумеем помочь и нашей экономике, и нашим гражданам», – сказал Владимир Васильев.