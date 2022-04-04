4 апреля Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, оказание поддержки жителям Донецкой и Луганской народных республик.

30 марта Тверская область приняла вынужденных переселенцев из Украины. Организованная группа специальным поездом прибыла в Тверь из Таганрога – всего более 300 человек: это женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также 85 детей. Они направлены в пункты временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости.

В этот же день с гражданами, которые были размещены в санатории «Бобачёвская роща», пообщался Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поручил отраслевым региональным ведомствам оказать поддержку в определении детей в образовательные учреждения, взрослому населению – в трудоустройстве, а также провести ознакомительные экскурсии на предприятия Верхневолжья. Жители ДНР и ЛНР уже побывали на ЗАО «Волжский пекарь» и ЗАО «Калининское».

При необходимости беженцам оказывается медицинская помощь, это вопрос находится на контроле в Минздраве региона.

Также планируется отправка очередного гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. Сейчас идет его формирование.

Тверская область уже направила в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь, включающую продукцию от предприятий Верхневолжья: это шесть фур товаров (свыше 75 тонн) и два груза (29 тонн) самолётом ИЛ-76.

Игорь Руденя на совещании поставил задачи по продолжению реализации ключевых отраслевых проектов. В числе приоритетных направлений глава региона назвал газификацию Верхневолжья и ремонт региональной дорожной сети. Реализация данных программ дает дополнительный импульс развитию территории области.

Кроме того, рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам поддержки семей с детьми, ремонта дорог, организации транспортного обслуживания, медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения граждан и другим.

Обращения, поступающие от жителей Тверской области, находятся на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области