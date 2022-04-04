На заседании областного Правительства рассмотрят итоги работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2021 году и планы на текущий год

5 апреля Губернатор Игорь Руденя проведет заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрят итоги реализации программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2021 году и задачи на 2022 год.

Развитие дорожной инфраструктуры Игорь Руденя считает приоритетным для Тверской области, самого крупного по площади региона в Центральном федеральном округе, с самой протяженной сетью региональных трасс – всего это свыше 15 тыс. км.

За прошедшие пять лет объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области увеличился в 3,5 раза – с 112 км в 2016 году до 391 км в 2021-ом.

На заседании рассмотрят реализованные объекты и планы дорожных работ на 2022 год, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Также на заседании регионального Правительства обсудят предложения по внесению изменений в госпрограмму «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области».

Среди других вопросов – обеспечение бесплатного питания школьников из семей с невысоким уровнем доходов, внесение изменений в закон «О государственной молодежной политике в Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области