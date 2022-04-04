В Тверской области запустят пилотный проект по реализации лекарственных средств через отделения «Почты России»

4 апреля Губернатор Игорь Руденя провел встречу с руководителями АО «Почта России». Стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также модернизацию почтовых отделений в сельской местности.

«Тверская область является самым большим регион Центрального федерального округа. Практически 80% всех наших почтовых отделений расположены в сельской местности. Сегодня для нас важно совместно развиваться, используя современные формы и методы работы, которые дадут нам большое преимущество перед западными компаниями. С учетом задач, которые поставил перед нами Президент России Владимир Путин, вопрос синергии с «Почтой России» для нас является одним из самых перспективных», – подчеркнул Игорь Руденя.

Одним из вопросов, прозвучавших на встрече, стало обновление почтовых отделений. В текущем году в Верхневолжье начнется их модернизация в сельской местности, благодаря чему будет расширен спектр оказываемых услуг. Это доставка продуктов питания, предоставление справок и выписок из единого портала госуслуг, отправка документов в МФЦ. Предполагается, что до 2025 года модернизация пройдет во всех почтовых отделениях региона.

«В Тверской области у нас большая доля присутствия. Мы очень довольны результатами совместной работы, которые стали возможными благодаря поддержке Правительства Тверской области», – отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

В 2022 году в Верхневолжье планируется запуск пилотного проекта «ФАРМ» по реализации лекарственных средств через почтовые отделения. Первыми, где заработает проект, станут отделения почтовой связи в поселке Изоплит Конаковского района и поселке Зеленогорский Вышневолоцкого округа. До конца текущего года проект предполагается масштабировать по всей территории Верхневолжья.

На встрече обсуждались и вопросы трудоустройства населения в отделения «Почты России». Сегодня компания является одним из крупных работодателей региона – здесь трудятся свыше 4 тысяч сотрудников.

Глава региона отметил, что Правительство области готово в два раза увеличить набор абитуриентов в Тверской колледж имени П.А. Кайкова, где готовят специалистов почтовой связи, а также открыть заочное обучение и программы переподготовки взрослого населения по данному направлению.

Также на встрече обсуждались вопросы развития партнерства с «Почтой России», в том числе создания логистического сортировочного центра, импортозамещения в сфере информационных технологий, трудоустройства подростков в летний период.

В рамках встречи главе региона был представлен новый директор Управления Федеральной почтовой связи Тверской области АО «Почта России» Андрей Попов.

Пресс-служба Правительства Тверской области