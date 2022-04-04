Детские фольклорные коллективы из районов Тверской области примут участие в фестивале «Весна красна»

30 апреля в столице Верхневолжья пройдёт V открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна». Он направлен на сохранение и развитие традиционной народной культуры Тверской области.

Одним из ключевых событий фестиваля станет праздничный концерт детских фольклорных коллективов. В нём примут участие юные артисты из Твери, Вышневолоцкого, Осташковского, Кашинского, Лихославльского, Селижаровского округов, а также Калининского, Кесовогорского, Бежецкого, Максатихинского, Торжокского районов.

Также в программе праздника мастер-классы, пасхальные игры и забавы.

Заявки на участие принимаются до 15 апреля. Дополнительную информацию можно получить на сайте Тверского областного Дома народного творчества: https://odnt-tver.ru/ или по телефону: 8 (4822) 35-75-34.

Открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна» состоится в Тверском областном Доме народного творчества, по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.3.

Пресс-служба Правительства Тверской области