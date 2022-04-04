Предприятия Тверской области продолжают реализовывать проекты по импортозамещению

Предприятия Тверской области в текущих экономических условиях продолжают реализовывать на территории региона проекты по импортозамещению. Одно из них - фабрика детской мебели «Инканто».

В условиях внешнего давления на страну одной из ключевых государственных задач является поддержка экономической активности, оказание поддержки предприятиям, малому и среднему бизнесу.

В Тверской области утверждён План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. Документ, принятый на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени, направлен на сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции.

Как отмечают в компании «Инканто», данные меры государственной поддержки позволяют компаниям перестроить бизнес под новые реалии.

«Инканто» специализируется на изготовлении кроваток и комодов, одна из трех производственных площадок фабрики расположена в Твери.

«В нынешней ситуации мы пока в плюсе, так как импортные товары стали недоступными. Те, кто раньше работал с импортом, переходят на российский продукт. При изготовлении нашей продукции мы используем минимальноее количество импортных комплектующих. Рынок сбыта у нас есть – регионы России. Благодаря поддержке Центра «Мой бизнес» мы плотно вышли на маркетплейсы, где сейчас у нас практически стопроцентный рост продаж», - рассказал генеральный директор ООО «Инканто» Василий Смирнов.

Пресс-служба Правительства Тверской области