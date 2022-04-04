Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 166 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 134 726 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинирован 687 195 человек, в том числе за сутки – 77 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 872 803, в том числе за последние сутки их проведено 1098.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 157 812 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 698 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 407

Конаковский район 12 019

Ржев 8470

Калининский район 6714

Вышневолоцкий городской округ 6230

Торжок 5316

Кимры 4814

Бежецкий район 4048

Бологовский район 3722

Кашинский городской округ 3566

Осташковский городской округ 3409

Старицкий район 3121

Калязинский район 3112

Нелидовский городской округ 2938

Лихославльский район 2913

Максатихинский район 2381

Западнодвинский муниципальный округ 2241

Торопецкий район 2091

Торжокский район 1877

Весьегонский муниципальный округ 1823

Зубцовский район 1767

Рамешковский район 1764

Оленинский муниципальный округ 1754

Кувшиновский район 1699

Селижаровский муниципальный округ 1424

Андреапольский муниципальный округ 1307

Спировский район 1269

Ржевский район 1239

Краснохолмский муниципальный округ 1168

Кесовогорский район 1093

Сонковский район 1046

Кимрский район 1014

ЗАТО Озёрный 977

Пеновский муниципальный округ 948

Фировский район 948

Бельский район 771

Сандовский муниципальный округ 747

Молоковский район 559

Жарковский район 545

Лесной муниципальный округ 527

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области