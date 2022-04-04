Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 апреля 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 166 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 134 726 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинирован 687 195 человек, в том числе за сутки – 77 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 872 803, в том числе за последние сутки их проведено 1098.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 157 812 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 698 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 407
Конаковский район 12 019
Ржев 8470
Калининский район 6714
Вышневолоцкий городской округ 6230
Торжок 5316
Кимры 4814
Бежецкий район 4048
Бологовский район 3722
Кашинский городской округ 3566
Осташковский городской округ 3409
Старицкий район 3121
Калязинский район 3112
Нелидовский городской округ 2938
Лихославльский район 2913
Максатихинский район 2381
Западнодвинский муниципальный округ 2241
Торопецкий район 2091
Торжокский район 1877
Весьегонский муниципальный округ 1823
Зубцовский район 1767
Рамешковский район 1764
Оленинский муниципальный округ 1754
Кувшиновский район 1699
Селижаровский муниципальный округ 1424
Андреапольский муниципальный округ 1307
Спировский район 1269
Ржевский район 1239
Краснохолмский муниципальный округ 1168
Кесовогорский район 1093
Сонковский район 1046
Кимрский район 1014
ЗАТО Озёрный 977
Пеновский муниципальный округ 948
Фировский район 948
Бельский район 771
Сандовский муниципальный округ 747
Молоковский район 559
Жарковский район 545
Лесной муниципальный округ 527
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области