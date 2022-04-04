В Тверской области свыше 258 тысяч жителей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции

В Тверской области продолжается вакцинация и ревакцинация жителей против коронавирусной инфекции. Прививку сделали 687 195 человек, ревакцинацию прошли 159 312 жителей региона. Более 258 тысяч человек, сделавших прививку – представители старшего поколения.

Медики акцентируют – несмотря на снижение заболеваемости сегодня важно продолжить вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19. Особенно важно привиться людям старшего возраста.

Врачи отмечают: данный период, когда фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом – самое лучше время сделать прививку. Это позволит сформировать у населения дополнительный защитный иммунитет.

По словам медиков, вакцинальный иммунитет сохраняется до 6 месяцев, затем титры антител начинают падать. Ревакцинация требуется, чтобы поддерживать защитные титры.

Напомним: в Тверской области ревакцинация проводится как «Спутником Лайт», так и «Спутником V».

Прививочные пункты Верхневолжья продолжают работу в будни и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В Тверской области также продолжается вакцинация детей от 12 лет. На данный момент прививку сделали 670 подростков. В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинация организована строго по записи, по единому номеру 122.

Пресс-служба Правительства Тверской области