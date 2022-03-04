В Ржеве проходят акции в поддержку спецоперации на Украине

В городе Ржеве Тверской области, как и по всей России, проходят акции в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Все они объединены лозунгами #ZaМир #ZаРоссию #ZаПрезидента.

К акции присоединились участники первого фестиваля спортивных семей города Ржева. Перед началом соревнований они сделали общее фото в поддержку российской армии. В состязаниях приняла участие 41 семья.

Cлова поддержкивыразили также участники Первенства Тверской области по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Это более 150 спортсменов из Вышнего Волочка, Осташкова, Сонково, Твери, Зубцова и Ржева. Победители Первенства области поедут 22 апреля в Рязань на первенство Центрального Федерального округа.

Во Ржеве у клуба железнодорожников проходит акция «Своих не бросаем!», в рамках которой участники выражают поддержку военнослужащим российской армии, а во Дворце культуры молодёжь принимает участие во флешмобе«За нами правда».

В течение рабочей недели различные акции, флешмобы, классные часы патриотической направленности проходили и в ржевских школах.

Пресс-служба Правительства Тверской области