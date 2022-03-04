В Бельском районе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Сергеем Муравьевым

3 апреля в городе Белый прошло прощание с Сергеем Муравьевым, военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Соболезнования семье военнослужащего выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Как настоящий герой, самоотверженный воин, Сергей Владимирович смело смотрел в лицо опасности, до конца исполнив свой долг перед Отчизной. Вступив в борьбу с национализмом и фашизмом в ходе специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, он отдал жизнь за мир и безопасность нашей страны. Разделяю с вами горечь невосполнимой утраты. Сил и мужества вам в этот скорбный час», - отмечено в телеграмме от имени главы региона.

Церемония прощания с военнослужащим прошла в Бельском Центре культуры и досуга. Траурный митинг состоялся на кладбище в деревне Комары, на нем присутствовали представители Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, военной прокуратуры, а также воинской части ВМФ России в Калининграде, где проходил службу Сергей Муравьев.

От имени регионального Правительства слова соболезнования выразила заместитель Председателя Правительства Тверской области - министр социальной защиты населения Валентина Новикова.

«Сергей навсегда останется в истории Тверского региона, в памяти родных и близких. Правительством Тверской области будет оказана вся необходимая помощь вашей семье», - сказала Валентина Новикова.

«Сергей Владимирович защищал интересы своего Отечества и нашего народа. Я хочу поблагодарить и поклониться его родителям за то, что они воспитали достойного сына, настоящего патриота, показывающего пример честного отношения к воинскому долгу», - подчеркнул военный комиссар Тверской области Игорь Янин.

Сергей Муравьев родился в Бежецке. Вместе с семьей проживал в деревне Комары Бельского района. Имел звание матроса, проходил службу по контакту в 336-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.

Принимал участие в военной операции в Сирии. Награждён Орденом Мужества посмертно.

Сергея Муравьева похоронили с воинскими почестями.