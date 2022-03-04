В кинотеатрах Тверской области в прокат выйдет фильм про советских летчиков, основанный на реальных событиях

posted by Максим Малахов on вс, 04/03/2022 - 16:42

 

28 апреля в широкий кинопрокат выйдет художественный фильм «Крылья над Берлином», посвященный памяти советских летчиков.   Массовый показ фильма будет приурочен к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В основе сюжета кинокартины лежит история о подготовке первой бомбардировке Берлина самолетами 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота ВМФ СССР в августе 1941 года. Воздушные удары по столице нацистской Германии стали ответом на бомбардировки Москвы и имели большой военно-политический и психологический эффект.

В военной драме Константина Буслова, основанной на реальных событиях, главные роли исполнили Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метелкин, Сергей Гилев, Евгений Антропов и другие. 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области