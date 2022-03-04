Воспитанники детских садов и школьники Тверской области приглашаются к участию в конкурсе «Спасибо тебе, солдат!»

Ржевский филиал Музея Победы проводит конкурс рисунков «Спасибо тебе, солдат», который посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются дети в возрасте от 4 до 15 лет.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На конкурс принимаются творческие художественные работы в формате А4, выполненная как виде живописи, так и графики.

Организаторы отмечают, что на конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. Также приветствуется помощь родителей конкурсантов. Для участия можно подать несколько заявок.

Прием рисунков продолжится до 2 мая. Жюри определит победителей и призеров отдельно в каждой возрастной категории: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-15 лет.

«Этим конкурсом мы хотим сказать «Спасибо» всем солдатам, которые защищают нашу Родину. Мы хотим, чтобы участники показали героев и таким образом оставили память о них в своих рисунках. Также приветствуются рисунки о мирной жизни после Победы», — сказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Пресс-служба Правительства Тверской области