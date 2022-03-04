Губернатор Игорь Руденя поздравил Наталью Непряеву с очередной победой на чемпионате России

Президент федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева завоевала золотую медаль на дистанции 30 километров на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре. С победой спортсменку поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Ранее Нататья Непряева стала победительницей этих соревнований в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и командном спринте, а также завоевала бронзовую медаль в эстафете.

«Вы показали выдающийся уровень спортивного мастерства, составив призовую серию из пяти золотых и бронзовой медали в борьбе с достойными соперниками. Этот результат в очередной раз убедительно подтвердил Ваш статус ведущей российской лыжницы, которой гордится Тверская область», - отметил Игорь Руденя.

Наталья Непряева - заслуженный мастер спорта России. На XXIV зимних Олимпийских зимних играх в Пекине спортсменка завоевала золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах. Наталья Непряева также является бронзовым призером XXIII Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

В начале марта 2022 года Наталья Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира-2021/22. Она стала первой за 21 год российской лыжницей, одержавшей победу в сезоне.

Спортсменка награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области