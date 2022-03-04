Жителей и гостей Верхневолжья приглашают посетить культурные мероприятия и театральные постановки

В Тверской области пройдет ряд культурных событий, зрителями и участниками которых приглашают стать жителей и гостей Верхневолжья.

Стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. До 9 апреля в регионе будет проходить онлайн-акция для детских вокальных коллективов и солистов Тверской области «Наследники Победы», организованная Тверским областным Домом народного творчества. Чтобы принять участие в акции нужно записать видео с исполнением военно-патриотической песни и разместить видеофайл в социальных сетях с хэштегом #НаследникиПобедыТверь.

Продолжит работу выставка «Калинин 1941 года: люди, артефакты, информация», посвященная 80-летию освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Выставка в Тверском краеведческом музее проиллюстрирует исторические события 1941 года через предметы изобразительного искусства, скульптуру и фотографии. На выставке представлены портреты, личные вещи Ивана Степановича Конева – Маршала Советского Союза, командующего войсками Калининского фронта, Павла Алексеевича Ротмистрова – Главного Маршала бронетанковых войск, командира 8-ой танковой бригады, участвовавшей в обороне Калинина, Бориса Полевого – известного писателя, корреспондента областной газеты «Пролетарская правда» и других участников боев за Калинин.

В регионе продолжается театральный сезон. В областном академическом театре драмы 6 апреля пройдет показ исторической музыкальной драмы «Невольники», по мотивам романов А.П. Рогова «Выбор» и В.И. Артамонова «Василий Ш». 7 апреля труппа театра представит зрителям спектакль по пьесе Рея Куни «Клинический случай» и комедию по пьесам и рассказам А.П. Чехова «Антон Павлович шутит…». 9 апреля состоится показ спектакля «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира, а 10 апреля – музыкальной комедии Торнтона Уалдера «Осторожно!Любовь!».

В Тверском театре кукол для юных жителей и гостей города ежедневно до 10 апреля будут показаны спектакли «Журавлиные перья», «Айболит и Бармалей», «Приключения Буратино», «Аленький цветочек», «Теремок» и «Волшебная лампа Аладдина».

В Театре юного зрителя 5 апреля покажут моноспектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф» о жизни великой французской певицы Эдит Пиаф, 6 апреля пройдет показ трагической буффонады «Москва-Петушки», а 7 апреля – спектакля «Мертвые души».

Тверская академическая областная филармония 7 апреля представит концертную программу «На органе в четыре руки и ноги» в исполнении лауреатов международных конкурсов Олеси Кравченко и Анастасии Черток, а 8 апреля можно посетить концерт «Оркестровые шедевры», где прозвучат известные произведения А. Вивальди «Времена года» и П.И. Чаковского «Воспоминания о Флоренции».

Вышневолоцкий драмтеатр 6 апреля представит спектакли «Пират Антошка» и «Не может быть!», а 9 апреля в Кимрском театре драмы и комедии пройдет показ постановки «Свистухинские соловьи».

Пресс-служба Правительства Тверской области