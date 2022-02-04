В Тверской области межмуниципальные форумы объединили лидеров молодежного актива

В Тверской области завершается проведение межмуниципальных форумов в рамках региональной программы лидеров молодежного актива региона «Созвездие». Их участники – молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

Мероприятие нацелено на повышение социальной активности молодежи тверского региона, их творческого потенциала, создание и поддержку деятельности новых молодежных общественных объединений, выявление молодёжных лидеров, готовых принимать участие в реализации приоритетных направлений молодежной политики Тверской области.

«Сейчас реализация молодёжной политики имеет ключевое значение для сохранения того опыта, который был наработан нашим государством. Уверен, что в этих непростых условиях наша активная молодёжь обеспечит устойчивое развитие страны», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Форумы уже прошли в Кувшиново, Твери, Торопце, Красном Холме и Ржеве. В Вышнем Волочке форум пройдёт 8 апреля.

Финальным событием станет региональный форум, который объединит молодёжь со всех муниципалитетов Верхневолжья. Его проведение запланировано на май.

Программы форумов включают мастер-классы по развитию коммуникативного потенциала и работе в команде, деловые игры по продвижению собственных инициатив и презентации социально-значимых проектов, дискуссионные площадки и другое.

Так, к примеру, участниками события в Ржеве стали около 50 молодых людей из самого Города воинской славы, а также Старицы и Зубцова.

В течение нескольких часов ребята активно работали, сообща решали предложенные к решению задачи, обсуждали идеи будущих проектов, способы их реализации.

Также молодые люди провели акцию в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Участники в зале составили букву «V», которая стала символом освобождения Украины от нацистов («Сила V правде»).

Пресс-служба Правительства Тверской области