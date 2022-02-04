Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 131 616 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинирован 687 059 человек, в том числе за сутки – 320 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 868 588, в том числе за последние сутки их проведено 2625.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 157 478 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 697 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 300
Конаковский район 11 997
Ржев 8458
Калининский район 6695
Вышневолоцкий городской округ 6210
Торжок 5303
Кимры 4804
Бежецкий район 4036
Бологовский район 3713
Кашинский городской округ 3562
Осташковский городской округ 3405
Калязинский район 3110
Старицкий район 3117
Нелидовский городской округ 2925
Лихославльский район 2909
Максатихинский район 2377
Западнодвинский муниципальный округ 2233
Торопецкий район 2090
Торжокский район 1873
Весьегонский муниципальный округ 1819
Зубцовский район 1767
Рамешковский район 1760
Оленинский муниципальный округ 1749
Кувшиновский район 1691
Селижаровский муниципальный округ 1422
Андреапольский муниципальный округ 1302
Спировский район 1264
Ржевский район 1236
Краснохолмский муниципальный округ 1168
Кесовогорский район 1090
Сонковский район 1045
Кимрский район 1010
ЗАТО Озёрный 977
Пеновский муниципальный округ 943
Фировский район 939
Бельский район 770
Сандовский муниципальный округ 746
Молоковский район 558
Жарковский район 545
Лесной муниципальный округ 526
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области