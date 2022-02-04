Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 131 616 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинирован 687 059 человек, в том числе за сутки – 320 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 868 588, в том числе за последние сутки их проведено 2625.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 157 478 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 697 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 300

Конаковский район 11 997

Ржев 8458

Калининский район 6695

Вышневолоцкий городской округ 6210

Торжок 5303

Кимры 4804

Бежецкий район 4036

Бологовский район 3713

Кашинский городской округ 3562

Осташковский городской округ 3405

Калязинский район 3110

Старицкий район 3117

Нелидовский городской округ 2925

Лихославльский район 2909

Максатихинский район 2377

Западнодвинский муниципальный округ 2233

Торопецкий район 2090

Торжокский район 1873

Весьегонский муниципальный округ 1819

Зубцовский район 1767

Рамешковский район 1760

Оленинский муниципальный округ 1749

Кувшиновский район 1691

Селижаровский муниципальный округ 1422

Андреапольский муниципальный округ 1302

Спировский район 1264

Ржевский район 1236

Краснохолмский муниципальный округ 1168

Кесовогорский район 1090

Сонковский район 1045

Кимрский район 1010

ЗАТО Озёрный 977

Пеновский муниципальный округ 943

Фировский район 939

Бельский район 770

Сандовский муниципальный округ 746

Молоковский район 558

Жарковский район 545

Лесной муниципальный округ 526

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области