В Тверской области до 2025 года будет установлено более 140 модульных фельдшерско-акушерских пунктов

Обновление региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий рассмотрено на совещании по вопросам здравоохранения, которое 1 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона неоднократно подчеркивал – обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из ключевых приоритетов отрасли.

До конца 2025 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе предполагается установить более 140 современных, модульных ФАПов и врачебных амбулаторий, что позволит обновить 40% действующей сети.

Планируется установить фельдшерско-акушерские пункты в д. Луги Андреапольского округа, д. Фралево Бежецкого района, д. Кузнецово Вышневолоцкого округа, д. Улин Западнодвинского округа, д. Раково Зубцовского района, д. Красное и д. Устиново Кимрского района, д. Рачево Краснохолмского района, д. Гнездово Лихославльского района, д. Кривцово Нелидовского округа, д. Козлы Оленинского округа, д. Топалки Сандовского округа, с. Кой Сонковского района, д. Бирючево Спировского района, д. Орлово Старицкого района и д. Ново-Троицкое Торопецкого района.

Уже заключены контракты на установку ФАПов в деревнях Язвиха Лихославльского района, Колталово Калининского района, Леушино Кашинского городского округа, села Кемцы Бологовского района и поселка Восток в Калининском районе.

Врачебные амбулатории предполагается установить в селе Бурашево и деревне Аввакумово Калининского района, селе Ильинское Кимрского района, поселке Изоплит Конаковского района и в поселке Южный Нелидовского округа. Все объекты предполагается сдать до конца июня.

Завершены работы по возведению амбулаторий на железнодорожной станции Чуприяновка в Калининском районе и в поселке Ильино Западнодвинского округа. В ближайшее время они начнут принимать пациентов.

Также на совещании был рассмотрен ход капитального ремонта учреждений здравоохранения Тверской области. В Бежецкой ЦРБ проведен ремонт помещений и установлен компьютерный томограф, в Максатихинской ЦРБ проведен ремонт под размещение поликлиники – заменены оконные и дверные блоки, проведен монтаж систем электроснабжения и освещения.

Продолжается капитальный ремонт зданий поликлиник Конаковской, Ржевской и Осташковской ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области