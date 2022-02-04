Гербам Осташкова и Вышнего Волочка исполнилось 250 лет

2 апреля 250 лет назад Указом императрицы Екатерины II были утверждены гербы Осташковского и Вышневолоцкого уездов.

На гербе Осташкова изображён двуглавый орёл, увенчанный двумя малыми и одной большой российской императорской короной, внизу - три серебряные рыбы. Императрица Екатерина Великая собственноручно начертала на представленном ей проекте герба города Осташкова высочайшую резолюцию: «Быть по сему».

Изначально рыбы на гербе Осташкова были изображены слева направо. Герб был переутверждён в связи с переводом Осташкова из Новгородского наместничества в состав Тверского 16 августа 1781 года. Рыбам предписывалось плыть уже с правой стороны налево.

Рыб, изображенных на гербе, сами местные жители называют ершами.

2 апреля 1772 году Екатерина II утвердила герб Вышнего Волочка.

На нём изображён серебряный щит с вершиною горностаевого меха, Императорская корона. В нижней части - плывущая по голубой воде лодка, как символ большого речного пути, который проходил около города.

Пресс-служба Правительства Тверской области