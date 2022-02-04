В Правительстве Тверской области рассмотрены генеральные планы сельских поселений

Генеральные планы сельских поселений Зубцовского и Конаковского района рассмотрены 1 апреля на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Документами предусмотрено обеспечение в долгосрочной перспективе устойчивого социально-экономического развития поселений.

«Генеральные планы являются для нас важным направлением работы. От их качества зависит, в том числе бизнес-привлекательность нашей территории, а также развитие общественных пространств, жилищного строительства, газификация, дороги», – считает Игорь Руденя.

На заседании обсуждался проект генплана Погорельского сельского поселения Зубцовского района. На этой территории предусмотрено строительство спортплощадок и развитие музейного комплекса.

Кроме того, на территории поселения, где расположен аэродром «Орловка», будет реализован инвестиционный проект концерна «Международные аэронавигационные системы». Компания планирует открыть летно-испытательный центр беспилотных авиационных систем, который позволит создать порядка 40 новых рабочих мест, а также привлечь инвестиции в размере 550 млн рублей. Предполагается, что центр будет введен в эксплуатацию до конца 2022 года.

Кроме того, на заседании рассмотрен генплан Первомайского сельского поселения Конаковского района. Здесь предусмотрено расширение лечебно-оздоровительного комплекса «Александровская Слобода», реализация проектов в малоэтажном жилищном строительстве, сельском хозяйстве, расширение зон рекреационного назначения.

Пресс-служба Правительства Тверской области