Молодежь Верхневолжья приглашают принять участие в добровольческом проекте «Челлендж «Три шага»

С 1 апреля Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявляет о начале единого мероприятия Всероссийской акции – добровольческого проекта «Челлендж «Три шага». В этом году акция пройдет в одиннадцатый раз под девизом «Дети – детям. Сможем вместе». Он объединит подростков из всех регионов России для оказания помощи и поддержки сверстникам.

«Тверская область по праву гордится высоким уровнем развития добровольчества. Волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Челлендж проводится по принципу «3 недели – 3 шага».На каждом этапе подросткам предложат выполнить определенное задание.

Так, первым шагом станет этап «Найти друга». Участник должен будет найти сверстника, которому надо помочь. Второй шаг – «Тайный друг». В его рамках подросток должен сделать подарок другу, который смог бы помочь исполнению его мечты. Он не обязательно должен быть материальным. Подарок можно сделать своими руками, вовлекая друзей и родителей. Последним шагом станет «Встреча с другом», когда основным заданием станет размещение новости о своем тайном друге и его лучших качествах, своих делах, преодолении равнодушия. Благодаря постам в сообществе будут раскрыты тайные друзья. Пост должен быть размещен в сообществе «Добровольцы – детям» (vk.com/dietidetiam).

Подведение итогов и объявление лидеров добровольческого проекта состоится 1 июня.

Принять участие в челлендже может любой желающий. Подать заявку можно в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: vk.com/dietidetiam.



Пресс-служба Правительства Тверской области