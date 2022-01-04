В Твери в связи со снижением заболеваемости COVID-19 возвращается к плановой работе ещё одно медицинское учреждение

С 4 апреля в Твери в связи со снижением заболеваемости COVID-19 будет свернута работа центра амбулаторной помощи (ЦАП), который расположен в здании областного клинического кардиологического диспансера на улице Тамары Ильиной.

С 7 апреля, после проведения необходимой санитарной обработки, учреждение начнёт работать в плановом режиме по основному кардиологическому профилю.

Ранее в Тверской области в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки на территории региона был принят ряд решений по возвращению региональной системы здравоохранения в штатный режим работы.

С середины марта прекращена работа системы дистанционного оформления больничных по телефону горячей линии «122» пациентам с признаками ОРВИ.

Также в Твери были закрыты 5 ЦАПов для взрослого и детского населения. К работе в прежнем режиме вернулись поликлиника №3 городской больницы №7; поликлиника №1 больницы скорой медпомощи; поликлиника № 1 детской горбольницы № 2; поликлиника №2 детской горбольницы № 3 и детская поликлиника №1 горбольницы №6.

Остальные ЦАПы перешли на обычный режим работы: в будни с 08.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 09.00 до 15.00.

Центры были открыты по поручению Губернатора Игоря Рудени для оперативного оказания медицинской помощи жителям региона с симптомами коронавирусной инфекции. В период роста заболеваемости была обеспечена круглосуточная работа дежурного ЦАПа.

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122». Обратившись на «горячую линию», жители региона могут также получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на вакцинацию, вызвать врача на дом.

Пресс-служба Правительства Тверской области