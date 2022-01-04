Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего из Тверской области

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего, уроженца Бежецка Сергея Муравьева.

«Как настоящий герой, самоотверженный воин, Сергей Владимирович смело смотрел в лицо опасности, до конца исполнив свой долг перед Отчизной. Вступив в борьбу с национализмом и фашизмом в ходе специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, он отдал жизнь за мир и безопасность нашей страны. Разделяю с вами горечь невосполнимой утраты. Сил и мужества вам в этот скорбный час», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: семье погибшего военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Сергей Муравьев родился в Бежецке. Вместе с семьей проживал в деревне Комары Бельского района. Имел звание матроса, проходил службу по контракту в 336-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.

Пресс-служба Правительства Тверской области