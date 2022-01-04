Тверские колледжи получат региональную поддержку на развитие производственных мастерских





В Тверской области в профессиональных образовательных организациях региона расширят компетенции производственных мастерских. Концепция их создания и оснащения принята на заседании Президиума областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени1 апреля.

«Сегодня наша главная задача в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, - считает Губернатор Игорь Руденя. - Сейчас в регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике».

Глава региона подчеркнул – производственные мастерские помогут студентам более детально ознакомиться со спецификой будущей профессии на практике, в том числе благодаря изучению нового оборудования и технологий.

На заседании сформирован перечень приоритетных компетенций в 2022 году. Так Удомельский колледж активизирует работу по подготовке студентов по направлениям «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» и «Сварочные технологии», Тверской колледж им. Коняева – по направлениям «Инженерный дизайн CAD» и «Мехатроника». Для Конаковского колледжа приоритетными направлениями определены «Администрирование отеля» и «Ресторанный сервис», а для Бежецкого промышленно-экономического колледжа – «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», а также «Разработка мобильных приложений».

Для Тверского технологического колледжа будут созданы мастерские по направлениям «Технологии информационного моделирования BIM» и «Архитектура», для Тверского колледжа им. Кайкова– «Кирпичная кладка» и «Электромонтаж», а для Вышневолоцкого колледжа – «Сантехника и отопление», а также «Управление автогрейдером».

Игорь Руденя поручил подготовить тематические мастерские до 1 сентября текущего года, чтобы в следующем учебном году они заработали в полном объеме.

Развитию профессионального образования в Тверской области сейчас уделяется особое внимание. Главная задача – готовить в колледжах специалистов, востребованных в региональной экономике. Приводится в порядок и материально-техническая база учреждений.

Напомним, в Тверской области созданы производственно-образовательные кластеры: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластеры по отраслям «Образование» и «Социальная работа», развития промышленного производства.

Они являются площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволяет готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

В настоящее время в государственных профессиональных образовательных организациях Тверской области обучается более 25 тысяч человек, реализуется порядка 180 специализаций и свыше 1000 программ профессиональной подготовки.



Пресс-служба Правительства Тверской области