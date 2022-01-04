Вынужденные переселенцы с Украины с экскурсией посетили ЗАО «Калининское»

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
1 апреля вынужденные переселенцы с Украины с экскурсией посетилиодно из динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий Тверской области - ЗАО «Калининское». Граждане прибыли в регион в составе организационной группы 30 марта.
Знакомство с тверскими производствами для переселенцев организованы по поручению Губернатора Игоря Рудени.
Предприятие приняло 23 гостя. Во время посещения ЗАО «Калининское» дети и взрослые побывали в животноводческом комплексе, ознакомились с работой доильного и фасовочного цехов, а после продегустировали готовую молочную продукцию.
Ранее, 31 марта, для ещё одной группы прошла экскурсия на хлебозавод «Волжский пекарь».
Всего в Тверскую область прибыло более 300 вынужденных переселенцев из Украины. Это женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также 85 детей. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости.
30 марта с гражданами, которые размещены в санатории «Бобачёвская роща», пообщался Губернатор Игорь Руденя. Во время посещения пункта временного размещения глава региона также ознакомился с условиями проживания людей.
Пресс-служба Правительства Тверской области