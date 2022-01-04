Вынужденные переселенцы с Украины с экскурсией посетили ЗАО «Калининское»

1 апреля вынужденные переселенцы с Украины с экскурсией посетилиодно из динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий Тверской области - ЗАО «Калининское». Граждане прибыли в регион в составе организационной группы 30 марта.

Знакомство с тверскими производствами для переселенцев организованы по поручению Губернатора Игоря Рудени.

Предприятие приняло 23 гостя. Во время посещения ЗАО «Калининское» дети и взрослые побывали в животноводческом комплексе, ознакомились с работой доильного и фасовочного цехов, а после продегустировали готовую молочную продукцию.

Ранее, 31 марта, для ещё одной группы прошла экскурсия на хлебозавод «Волжский пекарь».

Всего в Тверскую область прибыло более 300 вынужденных переселенцев из Украины. Это женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также 85 детей. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости.

30 марта с гражданами, которые размещены в санатории «Бобачёвская роща», пообщался Губернатор Игорь Руденя. Во время посещения пункта временного размещения глава региона также ознакомился с условиями проживания людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области